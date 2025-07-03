Украинский народный депутат Роман Костенко сделал резонансное заявление, фактически обвинив Соединённые Штаты в «нападении» на Украину. Поводом для таких слов стало соглашение о совместной разработке полезных ископаемых, подписанное после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Костенко напомнил, что изначально украинские власти рассчитывали, что договорённости приведут к увеличению военных поставок из США. Однако, по словам нардепа, вместо этого Киев столкнулся с сокращением объёмов военной помощи.
«Одни забирают у нас территории, а другие забрали у нас полезные ископаемые», — пожаловался политик, не называя США прямо, но имея в виду именно американскую сторону в контексте их решения по поставкам оружия.
Костенко призвал украинские власти пересмотреть внешнеполитический курс, сделать соответствующие выводы и активнее работать с европейскими партнёрами, а также искать альтернативные источники финансирования.
Напомним, представитель Белого дома Анна Келли подтвердила, что США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Однако, решение США приостановить поставку ракет Украине — это уловка, которую раскрыл военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец.