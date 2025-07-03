В небе над Самарской областью сбили беспилотник 3 июля

В Самарской области утром в четверг, 3 июля, объявили угрозу атаки беспилотников. В небе над регионом сбили БПЛА, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.
— Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы, — отметил глава региона.
Напомним, в самарском аэропорту ввели временные ограничения. Многие рейсы перешли в статус «задержан». О сроках восстановления работы аэропорта пока неизвестно. Также в регионе отмечают сбои в работе мобильного интернета.
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