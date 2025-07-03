Дольше 10,5 часов над Воронежской областью держался режим атаки дронов

Сегодня, 3 июля, в 9:36 над Воронежской областью отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся свыше 10,5 часов — с 22:58 2 июля.
За минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО сбили 22 беспилотника над нашим регионом. Атакам подверглись пять районов и городских округов. Повреждены ЛЭП, одна квартира и три дома.
Всего за это время над пятью регионами нашей страны, включая Воронежскую область, по данным Минобороны РФ, уничтожили 69 вражеских дронов.
Напомним, что региональные власти призывают не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.
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