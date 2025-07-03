Первый чемпионат «Абилимпикс» среди участников СВО пройдет в Казани

«С 25 по 29 июля 2025 года в Казани состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции “Абилимпикс”. Он проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Там добавили, что участниками соревнований станут более 400 человек: конкурсанты, эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые выступят в финале чемпионата в октябре 2025 года.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в тексте, отметил, что первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО состоится по 15 компетенциям и станет дополнительным инструментом поддержки героев, о важности чего неоднократно говорил президент России. «Участники, показавшие лучшие результаты, смогут продемонстрировать свои навыки на общем финале национального чемпионата “Абилимпикс” и пройти стажировки у ведущих работодателей страны», — добавил вице-премьер.
Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поделилась, что чемпионат завоевал признание у работодателей, экспертов и инклюзивного общества. «Абилимпикс» раскрывает героев как настоящих мастеров своего дела, которые благодаря настойчивости и силе характера готовы добиваться результатов ради развития России. Уверена, что участие в чемпионате поможет ветеранам покорять новые вершины в выбранных специальностях", — подчеркнула она.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшихся ребят — от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение «Абилимпикс» активно включилось в этот процесс. «Каждый из ветеранов спецоперации должен иметь возможность реализовать свой потенциал, найти достойную работу и продолжить развитие в выбранной сфере. Ведь их опыт, дисциплина и целеустремленность — это ценный вклад в развитие нашей страны», — указал глава Минпросвещения.
О соревнованиях
Соревнования пойдут на площадке производственно-учебного центра АО «Казанский вертолетный завод» по таким компетенциям, как «Веб-разработка (программирование)», «Оператор БПЛА», «Фотограф», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Резьба по дереву», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Массажист», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ».
Помимо соревновательной части, чемпионат включает деловую программу, в рамках которой пройдут пленарное заседание по вопросам профессионального развития ветеранов СВО, круглые столы о реабилитации через спорт и роли гражданского общества в поддержке участников СВО. Для участников чемпионата также будут организованы профориентационные, экскурсионные и спортивные мероприятия.
«Для нас большая честь и ответственность принимать этот чемпионат. Татарстан давно стал центром крупных политических и спортивных мероприятий. Мы видим, какое внимание и заботу об участниках СВО проявляет президент страны Владимир Владимирович Путин. И мы готовы создать все необходимые условия, чтобы наши ветераны специальной военной операции могли продемонстрировать свои навыки», — подчеркнул глава Татарстана Рустам Минниханов.
Открытие чемпионата состоится 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а награждение победителей — 29 июля в ИТ-парке имени Башира Рамеева. Организаторы чемпионата — Минпросвещения РФ при поддержке правительства и государственного фонда «Защитники Отечества». Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования, региональным — правительство Республики Татарстан.