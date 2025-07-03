Первый чемпионат «Абилимпикс» среди участников СВО пройдет в Казани

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшихся ребят — от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение «Абилимпикс» активно включилось в этот процесс. «Каждый из ветеранов спецоперации должен иметь возможность реализовать свой потенциал, найти достойную работу и продолжить развитие в выбранной сфере. Ведь их опыт, дисциплина и целеустремленность — это ценный вклад в развитие нашей страны», — указал глава Минпросвещения.