Хинштейн: ВСУ ударили по Рыльску, повреждены дома

«Выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозпостройки. Перебита линия интернета. Остальные коммуникации не нарушены», — написал Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.
Накануне Александр Хинштейн сообщал, что при ударе украинских дронов по Льгову в Курской области загорелся одноэтажный дом. Обошлось без жертв и пострадавших.
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