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Аэропорт Курумоч возобновил работу

В аэропорту Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Источник: Коммерсантъ

Ограничения вводились утром в четверг, 3 июля, для безопасности полетов гражданской авиации. В период действия ограничений два самолета, направлявшихся в Самару, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Утром в четверг над Самарской областью был сбит беспилотник. В результате атаки БПЛА на регион никто не погиб и не пострадал. В настоящее время в Самарской области ограничена работа мобильного интернета.

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