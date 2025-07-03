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В Ростовской области из-за атак БПЛА вводятся ограничения мобильного интернета

Донские власти объяснили необходимость ограничений мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

В ряде муниципальных образований Ростовской области из-за участившихся атак БПЛА будут отключать мобильный интернет. Такое решение приняли в ходе заседания оперативного штаба.

Меры в сегменте мобильной связи потребовались для безопасности населения и защиты объектов инфраструктуры. Перебои, которые ранее отмечали жители региона, происходили во время перенастройки оборудования.

— Операторы перенастраивали оборудование, чтобы при ограничении можно было звонить и отправлять смс-сообщения. Сегодня эта работа практически завершена, в дальнейшем при отсутствии интернета голосовая связь будет работать, — сказал и.о. министра цифрового развития Ростовской области Алексей Алехин.

Донской глава Юрий Слюсарь потребовал проработать техническое решение, которое позволит максимально минимизировать неудобства для людей. Также в регионе должны внедрить технологии WiMAX, составить список сервисов и приложений, работающих без связи, и актуализировать точки бесплатного общественного Wi-Fi. Отметим, это далеко не все озвученные задачи.

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