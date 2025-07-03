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ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Самарской областью и один — над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Третьего июля 2025 года с 8.00 мск до 10.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Самарской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.