«Третьего июля 2025 года с 8.00 мск до 10.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Самарской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
ПВО сбила три беспилотника над Самарской и Белгородской областями
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над Самарской областью и один — над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.