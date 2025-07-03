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Эксперты рассказали об оружейном кризисе ВСУ

Пентагон приостановил поставки зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине: как это повлияет на боеспособность ВСУ, каких вооружений теперь не хватает Украине и как это повлияет на ход СВО, российские военкоры рассказали Новостям Mail.

Источник: Reuters

Военкор Николай Долгачёв рассказывает, что военная машина противника сегодня держится на трех китах — это поставки вооружения из США, насильственная мобилизация и БПЛА.

Если выбить хотя бы один из этих пунктов, то в принципе вся военная машина этого режима рухнет. В случае прекращения поставок вооружения и техники на Украину дефицит образуется очень быстро на всех направлениях.

Николай Долгачев
военный корреспондент

Военкор Евгений Линин также отмечает, что во многом именно дроны удерживают фронт на Украине от его развала и распада, и добавляет, что украинским формированиям очень не хватает тяжелой техники.

Это танки, это системы, сравнимые с нашими «Солнцепеками», и, конечно же, системы залпового огня типа «Град», «Смерч», «Ураган».

Евгений Линин
военный корреспондент

Линин также отметил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS практически не используются ВСУ по назначению, а чаще применяются как оперативно-тактические комплексы.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что и без ограничения поставок украинские боевики испытывают трудности с артиллерийским оружием.

Сейчас они пытаются заместить дефицит барражирующими боеприпасами, то есть теми же самыми беспилотными ударными аппаратами. Но не всегда с их помощью можно перекрыть артиллерию. Кроме того, у ВСУ острая нехватка систем ПВО.

Андрей Марочко
ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, эксперт, официальный представитель НМ ЛНР 2014-2019 г. подполковник ЛНР

«Зеленский выпрашивает даже устаревшие системы ПВО», чтобы как-то закрыть воздушное пространство над стратегически важными военными объектами, рассказывает эксперт.

Телеканал NBC ранее опубликовал стоп-лист поставок США, куда вошли:

  • перехватчики Patriot;
  • 155-мм осколочно-фугасные гаубичные боеприпасы;
  • ракеты Hellfire;
  • ракетные системы GMLRS;
  • ракеты Stinger и AIM;
  • гранатометы.

Военкор Андрей Руденко обращает внимание, что в перечень попали 155-миллиметровые снаряды, в которых ВСУ сегодня испытывают острую необходимость.

Прекращение поставок этих снарядов означает катастрофу для артиллерии ВСУ. Европа не может поставлять их в большом объеме, так как у них у самих голод в этом плане. Поэтому, конечно же, чем меньше оружия будет у вооруженных сил Украины, тем быстрее закончится СВО.

Андрей Руденко
военный корреспондент

Также Руденко рассказал, что ВСУ не хватает 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов, а Европа даже при полной загрузке своих мощностей не сможет обеспечить Киев ими в полном объеме.

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