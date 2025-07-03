Эксперты рассказали об оружейном кризисе ВСУ

Военкор Николай Долгачёв рассказывает, что военная машина противника сегодня держится на трех китах — это поставки вооружения из США, насильственная мобилизация и БПЛА.
Если выбить хотя бы один из этих пунктов, то в принципе вся военная машина этого режима рухнет. В случае прекращения поставок вооружения и техники на Украину дефицит образуется очень быстро на всех направлениях.
Военкор Евгений Линин также отмечает, что во многом именно дроны удерживают фронт на Украине от его развала и распада, и добавляет, что украинским формированиям очень не хватает тяжелой техники.
Это танки, это системы, сравнимые с нашими «Солнцепеками», и, конечно же, системы залпового огня типа «Град», «Смерч», «Ураган».
Линин также отметил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS практически не используются ВСУ по назначению, а чаще применяются как оперативно-тактические комплексы.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что и без ограничения поставок украинские боевики испытывают трудности с артиллерийским оружием.
Сейчас они пытаются заместить дефицит барражирующими боеприпасами, то есть теми же самыми беспилотными ударными аппаратами. Но не всегда с их помощью можно перекрыть артиллерию. Кроме того, у ВСУ острая нехватка систем ПВО.
«Зеленский выпрашивает даже устаревшие системы ПВО», чтобы как-то закрыть воздушное пространство над стратегически важными военными объектами, рассказывает эксперт.
Телеканал NBC ранее опубликовал стоп-лист поставок США, куда вошли:
- перехватчики Patriot;
- 155-мм осколочно-фугасные гаубичные боеприпасы;
- ракеты Hellfire;
- ракетные системы GMLRS;
- ракеты Stinger и AIM;
- гранатометы.
Военкор Андрей Руденко обращает внимание, что в перечень попали 155-миллиметровые снаряды, в которых ВСУ сегодня испытывают острую необходимость.
Прекращение поставок этих снарядов означает катастрофу для артиллерии ВСУ. Европа не может поставлять их в большом объеме, так как у них у самих голод в этом плане. Поэтому, конечно же, чем меньше оружия будет у вооруженных сил Украины, тем быстрее закончится СВО.
Также Руденко рассказал, что ВСУ не хватает 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов, а Европа даже при полной загрузке своих мощностей не сможет обеспечить Киев ими в полном объеме.