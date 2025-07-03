Эксперты рассказали об оружейном кризисе ВСУ

Прекращение поставок этих снарядов означает катастрофу для артиллерии ВСУ. Европа не может поставлять их в большом объеме, так как у них у самих голод в этом плане. Поэтому, конечно же, чем меньше оружия будет у вооруженных сил Украины, тем быстрее закончится СВО.