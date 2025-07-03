Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гродовка, Петровского, Бойковка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Дачное Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства.