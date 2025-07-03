ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка Сумской области», — говорится в сводке МО РФ.