ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.