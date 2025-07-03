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ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — уточняется в сводке ведомства.