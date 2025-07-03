Группировка «Запад» нанесла поражение боевикам ВСУ в Харьковской области

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.