Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» нанесла поражение боевикам ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Песчаное и Березовка Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.