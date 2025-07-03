«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоадреевка Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий «Днепра» за сутки
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.