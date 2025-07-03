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«Южная» группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили более 140 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Щербиновка, Бондарное, Федоровка, Миньковка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.