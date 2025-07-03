ВС РФ освободили населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

Ранее, 28 июня, группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Отмечалось, что украинская армия в ходе боевых действий потеряла до 210 военнослужащих, а также боевые машины, артиллерийские орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника самолетного типа.