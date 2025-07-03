Уточняется, что в ДНР освобожден населенный пункт Разино подразделения группировки войск «Центр». Российские военнослужащие нанесли удары в том числе по бригадам теробороны, нацгвардии, морской пехоты и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Харьковской обалсти российская армия освободила населенный пункт Меловое. На данном направлении ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.
Ранее, 28 июня, группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Отмечалось, что украинская армия в ходе боевых действий потеряла до 210 военнослужащих, а также боевые машины, артиллерийские орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника самолетного типа.