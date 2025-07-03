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Российские военные за сутки поразили несколько объектов ВСУ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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