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В Самарской области угрозу атаки БПЛА сняли спустя девять часов 3 июля

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников днем 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 3 июля 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 14:00, она длилась 9 часов 20 минут. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 04:40, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В этот день БПЛА подавили системой РЭБ над территорией Тольятти. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом сбили один беспилотник.

В Минобороны РФ уточнили, что дежурные средства ПВО с 09:00 до 11:45 уничтожили и перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Самарской областью.

На время опасности вводили ограничения в аэропорту Курумоч. Ближе к полудню их сняли. На запасные аэродромы «ушли» два самолета, летевших в Самару. Напомним, 27 июня беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. 25 июня два БПЛА сбили в небе над Самарской областью.

А 24 июня угроза атаки длилась 18 часов. Регион попытался атаковать один беспилотник. В Курумоче произошла длительная задержка 30 авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в самарском аэропорту.

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