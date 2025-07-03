Ветераны спецоперации начали подавать заявки на получение адаптивной одежды

Современная ситуация требует качественно новых подходов к программам реабилитации для участников спецоперации: необходима экосистема, включающая не только технические средства и адаптацию жилых помещений, но и адаптацию одежды, — все то, что требуется в повседневной жизни. При этом специальная одежда должна учитывать большой объем требований к удобству, функциональности и образу жизни ветеранов.