Ветераны спецоперации начали подавать заявки на получение адаптивной одежды

«Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, чтобы подобрать для наших героев тот вариант, который подойдет им с учетом физических потребностей. Важно, чтобы у каждого защитника была возможность выбрать размер, цвет, модель. Для производства адаптивной одежды, которую будем выдавать героям, обязательно задействуем дизайнеров и бренды, занявшие призовые места в конкурсе “На крыльях”, — отметила Анна Цивилева.
Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда «Защитники Отечества» благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Современная ситуация требует качественно новых подходов к программам реабилитации для участников спецоперации: необходима экосистема, включающая не только технические средства и адаптацию жилых помещений, но и адаптацию одежды, — все то, что требуется в повседневной жизни. При этом специальная одежда должна учитывать большой объем требований к удобству, функциональности и образу жизни ветеранов.
С целью развития отрасли адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» организует и проводит Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.
Итоговые мероприятия конкурса «На крыльях» — гала-показ и сессия, посвященная развитию реабилитационной отрасли, — в этом году прошли в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума.