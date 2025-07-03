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Ветераны спецоперации начали подавать заявки на получение адаптивной одежды

В Государственный фонд «Защитники Отечества» поступили первые 700 заявок на получение адаптивной одежды от ветеранов специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Источник: Фонд "Защитники отечества"

«Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, чтобы подобрать для наших героев тот вариант, который подойдет им с учетом физических потребностей. Важно, чтобы у каждого защитника была возможность выбрать размер, цвет, модель. Для производства адаптивной одежды, которую будем выдавать героям, обязательно задействуем дизайнеров и бренды, занявшие призовые места в конкурсе “На крыльях”, — отметила Анна Цивилева.

Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда «Защитники Отечества» благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Современная ситуация требует качественно новых подходов к программам реабилитации для участников спецоперации: необходима экосистема, включающая не только технические средства и адаптацию жилых помещений, но и адаптацию одежды, — все то, что требуется в повседневной жизни. При этом специальная одежда должна учитывать большой объем требований к удобству, функциональности и образу жизни ветеранов.

С целью развития отрасли адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» организует и проводит Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.

Итоговые мероприятия конкурса «На крыльях» — гала-показ и сессия, посвященная развитию реабилитационной отрасли, — в этом году прошли в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума.

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