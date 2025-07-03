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Впервые над Тольятти подавлен системой РЭБ украинский беспилотник

Сегодня, 3 июля, над территорией Тольятти был подавлен системой РЭБ беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Источник: Коммерсантъ

Господин Сухих попросил тольяттинцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил глава Тольятти.

На запрос «Ъ-Волга», связана ли эта информация с появившимся в социальных сетях сообщением о взрыве в районе лодочной станции «Ладья», в администрации Тольятти попросили обратиться в правоохранительные органы.

В полиции комментировать информацию отказались.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что 3 июля в Самарской области средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника.

Над Тольятти БПЛА до сегодняшнего дня не летали.

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