ВС РФ освободили населенные пункты в Харьковской области и ДНР
За минувшие сутки бойцы группировки «Север» вытеснили противника из села Меловое Харьковской области.
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль село Разино в ДНР.
«Север» улучшил положение по переднему краю
Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области.
В Харьковской области военнослужащие «Севера» нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск.
«ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Запад» продвинулась в Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери противника в живой силе составили порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» противостоит противнику в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 440 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, а также сел Новопавловка и Дачное Днепропетровской области.
Противник лишился порядка 440 боевиков, боевой бронированной машины HMMWV, шести автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле ДНР, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 180 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, восьми автомобилей, двух артиллерийских орудий и станции РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Садовое Херсонской области.
Противник потерял до 75 боевиков, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- восемь управляемых авиационных бомб;
- 169 БПЛА самолетного типа.