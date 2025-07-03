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Главное из брифинга Минобороны 3 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 3 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили населенные пункты в Харьковской области и ДНР

За минувшие сутки бойцы группировки «Север» вытеснили противника из села Меловое Харьковской области.

Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль село Разино в ДНР.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил положение по переднему краю

Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад и три штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области.

В Харьковской области военнослужащие «Севера» нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск.

«ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Группировка «Запад» продвинулась в Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери противника в живой силе составили порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» противостоит противнику в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 440 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР, а также сел Новопавловка и Дачное Днепропетровской области.

Противник лишился порядка 440 боевиков, боевой бронированной машины HMMWV, шести автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле ДНР, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 180 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, восьми автомобилей, двух артиллерийских орудий и станции РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Садовое Херсонской области.

Противник потерял до 75 боевиков, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, цеху сборки и складу хранения ударных БПЛА, месту стоянки РСЗО HIMARS, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб;
  • 169 БПЛА самолетного типа.

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