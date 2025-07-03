В Татарстане вновь ввели режим угрозы БПЛА и закрыли аэропорт

Для нижнекамского аэропорта «Бегишево» объявлен режим «Ковер». Временные ограничения для безопасности полетов введены на прилет и вылет воздушных судов.
Ранее стало известно, что в Казани ремонт в атакованном БПЛА ЖК «Лазурные небеса» завершат до 2026 года. Здание пострадало во время атаки дронов в декабре прошлого года.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше