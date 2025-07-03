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В Татарстане вновь ввели режим угрозы БПЛА и закрыли аэропорт

Режим вводится второй раз за день.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 3 июля, в Татарстане второй раз за день ввели угрозу атаки БПЛА. Об этом местных жителей оповестило МЧС России. До этого режим беспилотной опасности вводился в 4:47, а снят был в 13:09.

Для нижнекамского аэропорта «Бегишево» объявлен режим «Ковер». Временные ограничения для безопасности полетов введены на прилет и вылет воздушных судов.

Ранее стало известно, что в Казани ремонт в атакованном БПЛА ЖК «Лазурные небеса» завершат до 2026 года. Здание пострадало во время атаки дронов в декабре прошлого года.

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