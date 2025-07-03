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Как погиб Ермак: сослуживцы о гибели командира бригады «Терек»

Заместитель командира бригады «Терек» с позывным Стержень рассказал ВФокусе Mail, как погиб командир бригады «Терек».

В октябре 2024 года при освобождении Часова Яра погиб командир роты казачьего батальона «Терек» Евгений Смирнов с позывным Ермак. Заместитель командира бригады «Терек» с позывным Стержень сообщил ВФокусе Mail обстоятельства случившегося. По его словам, Ермак в момент своей гибели спасал военного корреспондента Дениса Кулагу.

— Он кричал на небо: «Птица, птица, птица, бросайте меня, прячьтесь». Его потом добили, — рассказал Терек.

Он отметил, что украинские боевики потратили на Ермака четыре БПЛА, но он смог спасти журналиста, который затем спрятался в развалинах.

Ранее ВФокусе Mail Стержень также сообщил, какие чудеса случаются на СВО.

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