Как погиб Ермак: сослуживцы о гибели командира бригады «Терек»

В октябре 2024 года при освобождении Часова Яра погиб командир роты казачьего батальона «Терек» Евгений Смирнов с позывным Ермак. Заместитель командира бригады «Терек» с позывным Стержень сообщил ВФокусе Mail обстоятельства случившегося. По его словам, Ермак в момент своей гибели спасал военного корреспондента Дениса Кулагу.
— Он кричал на небо: «Птица, птица, птица, бросайте меня, прячьтесь». Его потом добили, — рассказал Терек.
Он отметил, что украинские боевики потратили на Ермака четыре БПЛА, но он смог спасти журналиста, который затем спрятался в развалинах.
Ранее ВФокусе Mail Стержень также сообщил, какие чудеса случаются на СВО.