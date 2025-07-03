Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя областями

«Третьего июля 2025 года с 13.00 мск до 15.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Курской области, по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей», — говорится в сообщении министерства.