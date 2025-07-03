Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Один самолет перенаправили на запасной аэродром.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 июля в нижнекамском аэропорту «Бегишево» сняли ограничения на прилет и вылет воздушных судов на фоне угроз атаки БПЛА. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

За это время на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Нижнекамск. В Татарстане дважды за день вводили режим «Беспилотной опасности». Его сняли ближе к шести вечера.

Ранее стало известно, что в Татарстане построят аэрополис Бегишево.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше