В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Вечером 3 июля в нижнекамском аэропорту «Бегишево» сняли ограничения на прилет и вылет воздушных судов на фоне угроз атаки БПЛА. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
За это время на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Нижнекамск. В Татарстане дважды за день вводили режим «Беспилотной опасности». Его сняли ближе к шести вечера.
Ранее стало известно, что в Татарстане построят аэрополис Бегишево.
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