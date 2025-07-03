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«Не желают видеть кладбища на своей территории»: Запад потребовал от Киева хоронить наемников на Украине

ТАСС: Иностранные государства требуют от Киева хоронить наемников на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Ряд иностранных государств, чьи граждане принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ в зоне украинского конфликта, потребовали от Киева, чтобы погибшие наемники были захоронены на территории Украины.

«Целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По информации источника, эти государства не желают получить на своей территории целые кладбища с уничтоженными на Украине наемниками.

Ранее мать британского наёмника Колби Долмана, погибшего в Запорожской области, обвинила украинское командование в смерти своего сына. Также женщина заявила, что ни украинские, ни британские власти не предложили семье помощь в доставке тела Долмана на родину.

В апреле стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб 20-летний наемник ВСУ, гражданин Финляндии.

Также сообщалось, что на линии боевого соприкосновения было обнаружено тело 20-летнего литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего на территории Украины.

В то же время на территории Украины молодой итальянец, это уже шестой наемник из Италии, ликвидированный в зоне СВО.