Трамп в телефонном разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Он длился порядка часа. За это время президенты в числе прочих вопросов обсудили украинский конфликт и его урегулирование. Дональд Трамп вновь высказался за скорейшее прекращение огня. Такими сведениями поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он рассказал журналистам, что Дональд Трамп и Владимир Путин не всё время разговора уделили Украине. Однако этот вопрос по-прежнему остается одной из главных тем. Лидеры обсудили пути достижения мира, отметил помощник президента РФ.
«Обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий», — заявил Юрий Ушаков.
По его словам, разговор был откровенным. Помощник президента России подчеркнул, что беседа велась непринужденно, на одной волне.