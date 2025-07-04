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Трамп в телефонном разговоре с Путиным призвал к прекращению огня на Украине

Трамп и Путин 3 июля обсудили украинский конфликт и перспективы остановки боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Он длился порядка часа. За это время президенты в числе прочих вопросов обсудили украинский конфликт и его урегулирование. Дональд Трамп вновь высказался за скорейшее прекращение огня. Такими сведениями поделился помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он рассказал журналистам, что Дональд Трамп и Владимир Путин не всё время разговора уделили Украине. Однако этот вопрос по-прежнему остается одной из главных тем. Лидеры обсудили пути достижения мира, отметил помощник президента РФ.

«Обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий», — заявил Юрий Ушаков.

По его словам, разговор был откровенным. Помощник президента России подчеркнул, что беседа велась непринужденно, на одной волне.

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