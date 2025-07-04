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Трамп заявил о продолжении поставок военной помощи Украине

Трамп сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины и признал продолжение поставок Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер заявил об обсуждении Украины в ходе диалога. Он признал, что Соединенные Штаты продолжают отправлять Киеву военную помощь. Такое заявление он сделал, общаясь с журналистами.

Дональд Трамп также подчеркнул, что не видит прогресса в урегулировании украинского конфликта. По его оценке, переговоры не сдвигаются в сторону мира. Он добавил, что неудовлетворен текущей ситуацией.

Сообщения о прекращении поставок американского оружия Киеву неоднократно появлялись в Сети в последние дни. Однако Дональд Трамп опроверг все заявления.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке. Особенно Владимир Путин и Дональд Трамп заострили внимание на иранском конфликте.

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