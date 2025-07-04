В Киеве прогремели взрывы

На территории Киева прогремели новые взрывы в ночь на 4 июля. Они прозвучали после полуночи. Известно, что в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает местное агентство УНИАН.
Кроме того, сирены звучат в нескольких областях Украины. По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в шести регионах.
Так, сирены звучат во Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Иваново-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Минобороны РФ напоминает, что российские войска наносят удары исключительно по военной инфраструктуре ВСУ.
В Одессе 3 июля в результате ударов пострадал порт. Повреждены склады и техника. Взрыв прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги. О пострадавших не сообщалось.