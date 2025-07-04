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В Киеве прогремели взрывы

В ночь на 4 июля в Киеве объявили воздушную тревогу.

Источник: Комсомольская правда

На территории Киева прогремели новые взрывы в ночь на 4 июля. Они прозвучали после полуночи. Известно, что в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает местное агентство УНИАН.

Кроме того, сирены звучат в нескольких областях Украины. По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в шести регионах.

Так, сирены звучат во Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Иваново-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Минобороны РФ напоминает, что российские войска наносят удары исключительно по военной инфраструктуре ВСУ.

В Одессе 3 июля в результате ударов пострадал порт. Повреждены склады и техника. Взрыв прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги. О пострадавших не сообщалось.