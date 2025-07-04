«Погиб во время боевой работы»: Стали известны обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова

Гудкову было 42 года. Его военная карьера началась со службы в Воздушно-десантных войсках, куда его направили после окончания Новосибирского высшего командного училища. Позже Михаил Гудков сменил род войск и возглавил 155-ю отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. И сделал ее такой боевой, что на СВО эту бригаду теперь называют «любимой бригадой Путина».