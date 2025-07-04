«Погиб во время боевой работы»: Стали известны обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова

В Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России, генерал-майор Михаил Гудков. Информация об этом появилась в четверг 3 июля. Сообщалось, что Гудков и его товарищ Нариман Шихалиев погибли во время выполнения боевой задачи.
Гибель российского военачальника подтвердила пресс-служба Минобороны РФ.
«Второго июля 2025 года во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич», — сказано в релизе, распространенном оборонным ведомством.
Сайт KP.RU сообщал, что генерал-майор Гудков погиб на передовой, когда противник ударил по командному пункту, где находился замглавкома ВМФ России с офицерами, сразу четырьмя ракетами HIMARS.
Гудкову было 42 года. Его военная карьера началась со службы в Воздушно-десантных войсках, куда его направили после окончания Новосибирского высшего командного училища. Позже Михаил Гудков сменил род войск и возглавил 155-ю отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. И сделал ее такой боевой, что на СВО эту бригаду теперь называют «любимой бригадой Путина».
Гудков с первого дня участвовал в специальной военной операции, он был удостоен звания Героя России. Подробнее о биографии Михаила Гудкова читайте здесь на KP.RU.
А вот что рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко о погибшем Герое России генерал-майоре Михаиле Гудкове. Чиновник назвал его настоящим русским генералом. Гудков был человеком, глубоко преданным военной службе, морской пехоте, а также президенту России, подчеркнул Кожемяко.
При этом Гудков очень любил животных, в блиндажах и на КПП у морских пехотинцев, которыми он командовал, всегда были собаки и кошки.
Тем временем в Курской области планируют увековечить память генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего во время выполнения боевых задач на территории региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн.