Украинские военные всё чаще складывают оружие и переходят на сторону РФ. Один из них, Павел Больбот, рассказал, что ожидал прихода российских бойцов целый месяц. Он специально спрятался в брошенном частями ВСУ поселке, чтобы перейти на сторону российской армии. И не просто сдаться в плен, а снова взять в рук оружие — на этот раз чтобы идти сражаться потив преступного киевского режима. И спустя месяц его желние осуществилось: бывший солдат ВСУ заступил на службу в отряд имени Мартына Пушкаря. В его состав входят экс-украинские военные.
Павел Больбот поделился с ТАСС деталями службы в ВС России. По его словам, командование ВСУ ничему не учит бойцов. Он также уточнил, что на Украине всем обучением новобранцев занимались поляки. Бывший украинский солдат отметил и еще одну важную особенность ВС РФ — в российской армии, в отличии от ВСУ, командиры никогда не бросают своих солдат.
«Они учили нас с одним дроном, а тут их 10. От 10 дронов надо хорошо заховаться или очень быстро бегать. Никто не учил, что в “зеленке” можно спрятаться. Если ты сядешь под дерево, которое лиственное, согнешься и не будешь шевелиться, великая вероятность, что тебя дрон не увидит. Этому никто не учил. Здесь учат», — поделился Павел Больбот.
По данным замначальника Главного военно-политического управления МО России Апти Алаудинова, попавшие в плен украинские солдаты повсеместно благодарят российских бойцов за спасение.