Украинские военные всё чаще складывают оружие и переходят на сторону РФ. Один из них, Павел Больбот, рассказал, что ожидал прихода российских бойцов целый месяц. Он специально спрятался в брошенном частями ВСУ поселке, чтобы перейти на сторону российской армии. И не просто сдаться в плен, а снова взять в рук оружие — на этот раз чтобы идти сражаться потив преступного киевского режима. И спустя месяц его желние осуществилось: бывший солдат ВСУ заступил на службу в отряд имени Мартына Пушкаря. В его состав входят экс-украинские военные.