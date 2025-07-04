Удар по командному пункту: в Курской области погибли офицеры из Приморья

«Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», — сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Однако не привел деталей произошедшего. Кожемяко также упомянул, что среди погибших был верный товарищ Гудкова — заместитель главнокомандующего ВМФ Нариман Шихалиев.
Министерство обороны России впоследствии официально подтвердило гибель генерал-майора Гудкова 2 июля во время боевой работы. По данным источника «Коммерсанта», трагедия произошла в результате поражения передового командного пункта огневым налетом противника, случившимся во время построения личного состава.
Сообщается, что во Владивостоке возле мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» организован мемориал для возложения цветов в память о погибших в Курской области замглавкома ВМФ, Герое России Михаиле Гудкове и его боевых товарищах. Также траурные цветы продолжают нести к стенду под портретом Михаила Гудкова на главной площади города.
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в Новосибирске. После окончания в 2005 году Новосибирского высшего военного командного училища начал службу в Воздушно-десантных войсках. Позже он прошел обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ и был переведен в морскую пехоту. Карьерный путь Гудкова на Тихоокеанском флоте включал должности заместителя командира и командира 155-й отдельной бригады морской пехоты.
В марте 2025 года Михаил Гудков был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России, курируя морскую пехоту, а также ракетные и артиллерийские береговые войска, активно занимаясь вопросами их реорганизации. Звание генерал-майора он получил в 2024 году. Годом ранее, в 2023 году, за проявленные мужество и воинскую доблесть в зоне военной операции ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением Золотой Звезды; награду лично вручил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.
Напомним, 2 февраля на территории Курской области во время возвращения с боевого задания погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Ему было присвоено знание Героя России посмертно.