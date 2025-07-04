Удар по командному пункту: в Курской области погибли офицеры из Приморья

В марте 2025 года Михаил Гудков был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России, курируя морскую пехоту, а также ракетные и артиллерийские береговые войска, активно занимаясь вопросами их реорганизации. Звание генерал-майора он получил в 2024 году. Годом ранее, в 2023 году, за проявленные мужество и воинскую доблесть в зоне военной операции ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением Золотой Звезды; награду лично вручил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.