Шел пешком 20 дней: Украинский солдат преодолел 100 км, чтобы сдаться в плен

«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — цитирует рассказ солдата агентство.