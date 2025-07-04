Украинский солдат Александр Постоенко пересек линию боевого соприкосновения и прошел пешком около ста километров, чтобы сдаться в плен российским военным. Историю рассказывает ТАСС.
Сообщается, что Постоенко служил в 91-й отдельной охтырской бригаде ВСУ, куда его направили после того, как сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области забрали мужчину прямо на улице. Почти сразу мужчина решил — он сделает все, чтобы сдаться в плен росийским солдатам.
«Я взял вещи простые и вышел из части. Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область. И так вот [шел], пока не вышел на хлопцев русских», — цитирует рассказ солдата агентство.
В публикации сказано, что позже Постоенко принял решение вступить в отряд имени Мартына Пушкаря, который сформирован из перешедших на российскую сторону бывших военнослужащих ВСУ.
Ранее бывший солдат ВСУ Павел Больбот рассказал, что ожидал прихода российских бойцов целый месяц. Он специально спрятался в брошенном частями ВСУ поселке, чтобы перейти на сторону российской армии.
Напомним, в Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России.