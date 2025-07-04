Жители Сумской области массово распродают бизнесы и офисы

Сообщается, что в городе Ахтырка за сумму, эквивалентную 2 млн рублей, можно приобрести магазин. Также владельцы помещений массово ищут арендаторов. В той же Ахтырке пытаются сдать в аренду городской рынок целиком. Также в регионе ищут арендаторов для торговых центров и офисных помещений.