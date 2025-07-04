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Жители Сумской области массово распродают бизнесы и офисы

В Сумской области распродают магазины, офисы и рынки.

Источник: Комсомольская правда

Массовая распродажа офисов, магазинов, готовых бизнесов, складских помещений началась в Сумской области. Об этом информирует РИА Новости, проанализировав предложения на украинских сайтах объявлений.

Сообщается, что в городе Ахтырка за сумму, эквивалентную 2 млн рублей, можно приобрести магазин. Также владельцы помещений массово ищут арендаторов. В той же Ахтырке пытаются сдать в аренду городской рынок целиком. Также в регионе ищут арендаторов для торговых центров и офисных помещений.

Ранее сообщалось, что в украинском областном центре Сумы наблюдается отток населения. При этом в Сумах люди активно продают жилье, но сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются.

Тем временем на Сумском направлении в полном составе пропала без вести рота штурмовиков ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ потеряли более 265 тысяч военных за полгода.