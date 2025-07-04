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Жители Киева сообщили о взрывах в аэропорту Жуляны

В Киеве разгорелись мощные пожары, очевидцы сообщают о взрывах вблизи международного аэропорта Жуляны.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве с вечера 3 июля гремят взрывы. Сообщается, что под массированную атаку попал международный аэропорт Жуляны. Соответствующей информацией делятся жители Киева в соцсетях, сообщает RT.

Очевидцы также сняли ряд пожаров, разгоревшихся в украинской столице на фоне взрывов. Жители фиксируют всё новые прилеты по объектам. В аэропорту Жуляны, расположенном в шести километрах от Киева, прозвучало не менее трех взрывов.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога распространилась на девять регионов Украины. В их числе Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Винницкая области.

Взрывы в Киеве гремят с полуночи. В городе вечером 3 июля объявили воздушную тревогу. О последствиях информации не поступало.