Жители Киева сообщили о взрывах в аэропорту Жуляны

В Киеве с вечера 3 июля гремят взрывы. Сообщается, что под массированную атаку попал международный аэропорт Жуляны. Соответствующей информацией делятся жители Киева в соцсетях, сообщает RT.
Очевидцы также сняли ряд пожаров, разгоревшихся в украинской столице на фоне взрывов. Жители фиксируют всё новые прилеты по объектам. В аэропорту Жуляны, расположенном в шести километрах от Киева, прозвучало не менее трех взрывов.
По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога распространилась на девять регионов Украины. В их числе Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Винницкая области.
Взрывы в Киеве гремят с полуночи. В городе вечером 3 июля объявили воздушную тревогу. О последствиях информации не поступало.