Жители Киева сообщили о взрывах в аэропорту Жуляны

Очевидцы также сняли ряд пожаров, разгоревшихся в украинской столице на фоне взрывов. Жители фиксируют всё новые прилеты по объектам. В аэропорту Жуляны, расположенном в шести километрах от Киева, прозвучало не менее трех взрывов.