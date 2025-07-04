Власти отменили Сабантуй в Приморье из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова

В публикации говорится, что отмена мероприятия связана с гибелью в Курской области заместителя главнокомандующего Военно-морского флота России, бывшего командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Михаила Гудкова.
Мероприятие должно было состояться в пятницу, 4 июля, во Владивостоке.
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области … сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — проинформировали в региональном правительстве.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что заместитель главнокомандующего ВМФ России, гвардии генерал-майор Михаил Гудков погиб в минувший вторник, 2 июля, во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Гудкову было 42 года. Он родился в Новосибирске, там же закончил школу.
В рядах Вооруженных сил — с 2000 года.
С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции.