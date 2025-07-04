Бывший украинский солдат и житель села под Красноармейском Александр Постоенко в течение двух недель скрывал российских военных от боевиков ВСУ. Те, в свою очередь, поселились по соседству. Об этом Александр Постоенко рассказал в интервью ТАСС.
Экс-военный ВСУ сообщил, что прятал бойцов ВС РФ в собственном доме. Он жил в населенном пункте под Красноармейском, однако после продолжительных обстрелов со стороны украинцев эвакуировался в Днепропетровскую область, сообщил спикер.
«Наше село бомбили беспилотниками “Баба-Яга”. Украина ровняла. А потом заехали хлопцы. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней», — поделился Александр Постоенко.
Один из беглых украинских военных Павел Больбот рассказал, как ждал ВС России целый месяц, скрываясь в брошенном ВСУ поселке. Он перешел на сторону РФ.