Бывший украинский солдат помог бойцам ВС РФ: он спрятал российских военных в своем доме

«Наше село бомбили беспилотниками “Баба-Яга”. Украина ровняла. А потом заехали хлопцы. Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней», — поделился Александр Постоенко.