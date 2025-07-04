Бывшие солдаты ВСУ, которые проходили подготовку в странах НАТО, но после перешли на сторону России, получили в распоряжение трофейное западное оружие, сообщил российский военнослужащий с позывным Пальма, который сражается в составе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки ВС РФ «Восток».
«В ходе боевых действий в населённом пункте Комар (ДНР — прим. ред.) было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против самих бойцов ВСУ», — сказал участник спецоперации, которого цитирует РИА Новости.
Он отметил, что трофейное оружие было передано добровольческому отряду Мартына Пушкаря, который состоит из бывших представителей украинских формирований. Пальма уточнил, что они получили пулемёт FN MAG, винтовки M4 и AR-15, автоматический гранатомёт калибра 40 миллиметров и боеприпасы.
Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука, в свою очередь, обратил внимание, что переданное вооружение уступает российским аналогам, но, несмотря на это, должно быть полезным, поскольку представители этого подразделения проходили подготовку с этими видами оружия.
Напомним, военнослужащий с позывным Щука раскритиковал уровень подготовки солдат ВСУ, тренируемых в Польше. Боец отряда Мартына Пушкаря подчеркнул, что качество их обучения практически равно нулю. Он добавил, что сам участвовал в программе, организованной ВСУ в польском лагере.