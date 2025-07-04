Перешедшие на сторону РФ экс-солдаты ВСУ получили трофейное западное оружие

Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука, в свою очередь, обратил внимание, что переданное вооружение уступает российским аналогам, но, несмотря на это, должно быть полезным, поскольку представители этого подразделения проходили подготовку с этими видами оружия.