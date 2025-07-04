Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

В четверг в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. В сводке также отмечалось, что Там отмечалось, что в Харьковской области группировка «Север» за сутки нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.