Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

«Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на Волчанском и на Купянском направлении», — сообщил Ганчев.
Он отметил, что российские военные таким образом продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.
В четверг в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. В сводке также отмечалось, что Там отмечалось, что в Харьковской области группировка «Север» за сутки нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.
ВСУ потеряли в этих боях:
более 240 солдат;три автомобиля;пять орудий полевой артиллерии;склад материальных средств.