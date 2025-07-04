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Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. ВС России продвигаются в Харьковской области, растягивая оборону противника и создавая угрозу для ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Источник: © РИА Новости

«Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на Волчанском и на Купянском направлении», — сообщил Ганчев.

Он отметил, что российские военные таким образом продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.

В четверг в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. В сводке также отмечалось, что Там отмечалось, что в Харьковской области группировка «Север» за сутки нанесла поражение мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районе Охримовки, Волчанских Хуторов и Волчанска.

ВСУ потеряли в этих боях:

более 240 солдат;три автомобиля;пять орудий полевой артиллерии;склад материальных средств.