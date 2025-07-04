Ми-28НМ уничтожил пункт дислокации ВСУ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил управляемой ракетой пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.
«Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения специальной военной операции. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена», — говорится в сообщении.
Там добавили, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.