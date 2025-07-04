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Ми-28НМ уничтожил пункт дислокации ВСУ

Вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил управляемой ракетой пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения специальной военной операции. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена», — говорится в сообщении.

Там добавили, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.