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Группировка «Запад» уничтожила САУ Zuzana ВСУ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расчеты беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с использованием БПЛА ZALA и барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Zuzana ВСУ словацкого производства в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы разведывательного БПЛА ZALA 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” вели дежурство в воздухе на одном из направлений в зоне проведения СВО и выявили самоходную артиллерийскую установку Zuzana подразделения ВСУ. С помощью беспилотника были получены координаты расположения расчета и сведения о подготовке противника к ударным действиям по нашим позициям. Расчет барражирующего боеприпаса “Ланцет” быстро поднял его в воздух и довел до цели», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в условиях противодействия систем радиоэлектронной борьбы противника был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас точным ударом поразил САУ Zuzana словацкого производства, тем самым предотвратив удары украинских войск на данном направлении. Операторы ZALA в режиме реального времени подтвердили поражение цели.

Оператор БПЛА с позывным Матанга рассказал о боевых задачах расчета. «Специфика нашей работы заключается в том, чтобы найти вражеские артиллерийские орудия, скопление массовое людей, минометы танки, то есть БМП, технику и отработать с артиллерией», — сказал он, добавив, что «птица» позволяет обнаружить и более мелкие цели, например, идущего вдоль посадки человека она «видит» с высоты до 3 км.

В оборонном ведомстве подчеркнули важное значение применения боевых дронов в зоне спецоперации. Там сказали, что БПЛА в умелых руках — это «глаза» артиллерии, эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника.

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