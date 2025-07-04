Слюсарь: В поселке под Ростовом в результате атаки БПЛА погибла женщина

По его словам, воздушную атаку отразили, но без трагических последствий не обошлось.
«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель», — написал глава региона.
Он отметил, что 20 жильцов дома пришлось эвакуировать. На месте ЧП работают оперативные службы.
В Азове из-за взрыва дрона также оказался поврежден многоквартирный дом — там выбило стекла. Жильцов тоже решили эвакуировать, по предварительным данным, никто из них не пострадал.
«Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Место падения оцеплено», — добавил Слюсарь.
Он предупредил жителей, что угроза атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется и призвал соблюдать осторожность.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области решили ограничивать работу мобильного интернета в связи с участившимися атаками БПЛА. По мнению властей, это необходимо, поскольку ВСУ используют усовершенствованные технологии наведения на цели с использованием базовых станций операторов связи.