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Слюсарь: В поселке под Ростовом в результате атаки БПЛА погибла женщина

В ночь на 4 июля беспилотники ВСУ атаковали сразу три муниципалитета Ростовской области — город Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушную атаку отразили, но без трагических последствий не обошлось.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель», — написал глава региона.

Он отметил, что 20 жильцов дома пришлось эвакуировать. На месте ЧП работают оперативные службы.

В Азове из-за взрыва дрона также оказался поврежден многоквартирный дом — там выбило стекла. Жильцов тоже решили эвакуировать, по предварительным данным, никто из них не пострадал.

«Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Место падения оцеплено», — добавил Слюсарь.

Он предупредил жителей, что угроза атаки беспилотников в регионе все еще сохраняется и призвал соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области решили ограничивать работу мобильного интернета в связи с участившимися атаками БПЛА. По мнению властей, это необходимо, поскольку ВСУ используют усовершенствованные технологии наведения на цели с использованием базовых станций операторов связи.

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