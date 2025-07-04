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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за кампании, где Зеленского назвали клоуном

В Венгрии сравнили оппозиционера Мадьяра с Зеленским и назвали обоих марионетками.

Источник: Комсомольская правда

Посол Венгрии в Киеве Антал Хейзер вызван в МИД Украины. Незадолго до этого в Венгрии распространились плакаты и ролики, в которых политический оппонент Орбана Петер Мадьяр изображен в карикатурном виде. Мадьяра сравнивают с Зеленским, называя обоих «марионетками» и «клоунами».

«Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу», — сказано в распространенном в социальных сетях релизе украинского МИД.

Также украинское внешнеполитическое ведомство заявило о «несуразных приемах по созданию образа врага из Украины», которые якобы применяют в Венгрии. При этом в заявлении МИД прямо не указывается, какие заявления или действия венгерской стороны расценены Киевом как недружественные.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о жесткой антивенгерской пропаганде со стороны Владимира Зеленского.

Накануне венгерский премьер Виктор Орбан призвал Зеленского одуматься и встать на сторону мира, пока не стало слишком поздно.

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