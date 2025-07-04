МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за кампании, где Зеленского назвали клоуном

Также украинское внешнеполитическое ведомство заявило о «несуразных приемах по созданию образа врага из Украины», которые якобы применяют в Венгрии. При этом в заявлении МИД прямо не указывается, какие заявления или действия венгерской стороны расценены Киевом как недружественные.