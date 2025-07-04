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«Одежда, военная форма с себя сброшена»: ВСУ маскировались под гражданских для бегства из Червоной Зирки

Военные ВСУ переодевались в гражданскую форму при бегстве из Червоной Зирки ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики трусливо сбежали из населенного пункта Червоная Зирка в ДНР. Они маскировались под гражданских и бросали позиции. Такими данными поделился боец гвардейской мотострелковой бригады «Востока» с позывным «Малой», пишет РИА Новости.

Он сообщил, что украинцы сбрасывали военную форму и прятали ее. Бойцы ВС России нашли одежду ВСУ в одном из местных сараев.

«Они отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел. При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму», — рассказал российский военный.

В Минобороны РФ сообщили о продвижении наших бойцов на Южно-Донецком направлении. Российским военным удалось нанести удары по противнику в районах Поддубного, Воскресенки и Зеленого Поля в ДНР. ВСУ потеряли более 180 солдат.