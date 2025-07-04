«Одежда, военная форма с себя сброшена»: ВСУ маскировались под гражданских для бегства из Червоной Зирки

В Минобороны РФ сообщили о продвижении наших бойцов на Южно-Донецком направлении. Российским военным удалось нанести удары по противнику в районах Поддубного, Воскресенки и Зеленого Поля в ДНР. ВСУ потеряли более 180 солдат.