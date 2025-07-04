Украинские боевики трусливо сбежали из населенного пункта Червоная Зирка в ДНР. Они маскировались под гражданских и бросали позиции. Такими данными поделился боец гвардейской мотострелковой бригады «Востока» с позывным «Малой», пишет РИА Новости.
Он сообщил, что украинцы сбрасывали военную форму и прятали ее. Бойцы ВС России нашли одежду ВСУ в одном из местных сараев.
«Они отступают, бегут, бросают позиции. Некоторые переодеваются в гражданскую форму, одежду бросают, видел. При отступлении украинские военные могут переодеваться в гражданскую форму», — рассказал российский военный.
В Минобороны РФ сообщили о продвижении наших бойцов на Южно-Донецком направлении. Российским военным удалось нанести удары по противнику в районах Поддубного, Воскресенки и Зеленого Поля в ДНР. ВСУ потеряли более 180 солдат.