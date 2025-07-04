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Пленный солдат ВСУ: Киев замалчивает гибель бойцов ради присвоения их денег

Украинские военнослужащие обсуждают факты сокрытия гибели солдат ради их денежного довольствия.

Источник: Комсомольская правда

Украинский солдат по имени Александр, сдавшийся в плен российским бойцам, рассказал, почему киевские власти предпочитают замалчивать информацию о потерях в рядах ВСУ. По словам Александра, гибель солдат скрывают для того, чтобы присваивать причитающиеся им денежные выплаты.

«Да им-то [властям Украины] что? Они просто напишут домой родным погибших, что те пропали без вести. То есть, они продолжат получать деньги за то, что парни якобы воюют», — приводит ТАСС слова Александра.

Пленный заявил, что подобные случаи в последнее время часто обсуждаются в рядах ВСУ.

Ранее Польша обвинила Украину в воровстве половины военной помощи.

Накануне Зеленский попросил Запад ежегодно выделять Украине 40 миллиардов долларов.

Тем временем принудительные поборы на ВСУ начались в оккупированном Херсоне. Обнищавшее население при простой покупке продуктов в магазине вынуждают жертвовать на ВСУ.