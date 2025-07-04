Украинский солдат по имени Александр, сдавшийся в плен российским бойцам, рассказал, почему киевские власти предпочитают замалчивать информацию о потерях в рядах ВСУ. По словам Александра, гибель солдат скрывают для того, чтобы присваивать причитающиеся им денежные выплаты.
«Да им-то [властям Украины] что? Они просто напишут домой родным погибших, что те пропали без вести. То есть, они продолжат получать деньги за то, что парни якобы воюют», — приводит ТАСС слова Александра.
Пленный заявил, что подобные случаи в последнее время часто обсуждаются в рядах ВСУ.
Ранее Польша обвинила Украину в воровстве половины военной помощи.
Накануне Зеленский попросил Запад ежегодно выделять Украине 40 миллиардов долларов.
Тем временем принудительные поборы на ВСУ начались в оккупированном Херсоне. Обнищавшее население при простой покупке продуктов в магазине вынуждают жертвовать на ВСУ.