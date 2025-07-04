«Я не достиг прогресса»: Трамп сделал неожиданное заявление об Украине после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что остался недоволен ситуацией вокруг Украины после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского лидера, ему так и не удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта.
Трамп сообщил журналистам, что состоялась продолжительная беседа, в ходе которой обсуждались различные вопросы, включая Иран и украинский кризис. Отвечая на вопрос о возможных сдвигах в урегулировании ситуации на Украине, американский президент однозначно заявил, что прогресса нет.
«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен ситуацией», — сказал Трамп, во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Глава Белого дома не уточнил деталей обсуждения украинского вопроса, но подчеркнул свое неудовлетворение текущим положением дел.
«Нет, я не достиг прогресса», — заключил он.
Напомним, накануне состоялся пятый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа за последние полгода. Главы государств беседовали почти час.
Российский лидер в ходе диалога подчеркнул, что Москва готова приложить все усилия к тому, чтобы украинский конфликт был урегулирован за столом переговоров, но в то же время не намерена отступать и достигнет заявленных целей специальной военной операции. Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные пути урегулирования конфликта, при этом тема поставок американского оружия Киеву не затрагивалась.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе контактов Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу в обозримом будущем. При этом главы России и США договорились продолжать общение в дальнейшем.
Как писал сайт KP.RU, 4 июня прошла предпоследняя телефонная беседа лидеров России и США. Тогда Путин подробно рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле. В частности о том, что Украина эти переговоры пыталась сорвать, устроив теракты в Курской и Брянской областях и ударив по гражданскому населению России.