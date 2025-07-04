«Я не достиг прогресса»: Трамп сделал неожиданное заявление об Украине после переговоров с Путиным

Российский лидер в ходе диалога подчеркнул, что Москва готова приложить все усилия к тому, чтобы украинский конфликт был урегулирован за столом переговоров, но в то же время не намерена отступать и достигнет заявленных целей специальной военной операции. Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные пути урегулирования конфликта, при этом тема поставок американского оружия Киеву не затрагивалась.