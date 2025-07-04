Российские военные начали активные действия на новом участке линии боевого соприкосновения на границе с Харьковской областью. Предположительно ВС РФ начали формировать здесь буферную зону. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, речь идет о приграничном участке шириной в 20 километров от населенного пункта Старый Хутор Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области.
Отмечается также, что еще совсем недавно боевые столкновения здесь были редкостью. Теперь же можно предположить, что российские военные начали формировать буферную зону.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление президента страны Владимира Путина о «ноге русского солдата», отметил, что буферная зона на границе России в любой момент может перестать быть буферной.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что наступление Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области идет в том числе и в рамках создания буферной зоны на Украине.