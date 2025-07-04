Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии обратились к Зеленскому с призывом признать потери Украины: «Это всё, что остаётся политической верхушке»

Британский аналитик Меркурис: Зеленский должен смириться с потерей территорий.

Источник: Комсомольская правда

Власти Украины должны смириться с тем, что им не удастся вернуть утраченные территории. Это признали и европейцы, и американцы, и сами местные жители. С таким заявлением выступил военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире личного YouTube-канала.

Спикер отметил, что никакого другого расклада быть не может. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский всё ещё пытается отрицать реальность, однако пора перестать выдавать желаемое за действительное, заявил аналитик.

«Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — порекомендовал Александр Меркурис.

Жители Полтавы, тем временем, начали радоваться российским ударам. Они позитивно оценили атаки ВС РФ на местные ТЦК.