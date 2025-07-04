Власти Украины должны смириться с тем, что им не удастся вернуть утраченные территории. Это признали и европейцы, и американцы, и сами местные жители. С таким заявлением выступил военный аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире личного YouTube-канала.
Спикер отметил, что никакого другого расклада быть не может. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский всё ещё пытается отрицать реальность, однако пора перестать выдавать желаемое за действительное, заявил аналитик.
«Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это», — порекомендовал Александр Меркурис.
Жители Полтавы, тем временем, начали радоваться российским ударам. Они позитивно оценили атаки ВС РФ на местные ТЦК.