В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов 4 июля

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов, которые произошли в украинской столице в ночь на пятницу 4 июля. Об этом информирует пресс-служба «Укржелдороги».
«Имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города», — сказано в релизе.
В ведомстве сообщили, что задержка до двух часов наблюдается при движении поездов, идущих через Киев в западном направлении.
Ранее сообщалось, что на территории Киева прогремели взрывы в ночь на 4 июля на фоне воздушной тревоги. При этом воздушная тревога была объявлена не только в украинской столице, но и в шести регионах страны.
Также сообщалось, что в Киеве разгорелись мощные пожары, очевидцы информировали о взрывах вблизи международного аэропорта Жуляны.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.