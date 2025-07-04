Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов 4 июля

Ряд поездов, идущих через Киев, задерживаются на два часа из-за повреждения инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов, которые произошли в украинской столице в ночь на пятницу 4 июля. Об этом информирует пресс-служба «Укржелдороги».

«Имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города», — сказано в релизе.

В ведомстве сообщили, что задержка до двух часов наблюдается при движении поездов, идущих через Киев в западном направлении.

Ранее сообщалось, что на территории Киева прогремели взрывы в ночь на 4 июля на фоне воздушной тревоги. При этом воздушная тревога была объявлена не только в украинской столице, но и в шести регионах страны.

Также сообщалось, что в Киеве разгорелись мощные пожары, очевидцы информировали о взрывах вблизи международного аэропорта Жуляны.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.