Участвовавший в операции «Поток» военнослужащий рассказал подробности об освобождении Суджи: «Задача выполнена на 100%»

Проведение операции «Поток» в районе Суджи позволило спасти жизни тысяч российских военнослужащих. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник разведки штурмовой бригады «Восток» Рамазан Абаев, принимавший непосредственное участие в операции.
По словам Абаева, внезапное появление российских подразделений в тылу противника вызвало панику среди украинских боевиков и привело к развалу их обороны.
«Противник начал отступать, когда они уже узнали, что мы из трубы выходим, что уже находимся в тылу полностью. Вся оборона у них посыпалась. Наша задача была выполнена на 100%», — подчеркнул военный.
Наиболее сложным этапом операции стало передвижение по узкой трубе диаметром 140 см. Абаев, чей рост составляет 186 см, отметил, что бойцам пришлось нелегко, но все трудности были успешно преодолены.
Он также высоко оценил организацию операции, которую обеспечивали бойцы бригады «Ветераны». Были подготовлены вентиляционные отсеки, обеспечены подача кислорода и снабжение водой, что позволило подразделениям успешно выполнить поставленную задачу с минимальным снаряжением.
Напомним, российские бойцы преодолев под землей около 15 километров и двигаясь по газопроводу появились в глубоком тылу украинских позиций. Военнослужащие двигались медленно, группами по пять человек, так у позиций противника оказались 800 бойцов.